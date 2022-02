Azione: Calenda, 'M5S no a nostro congresso? Per noi non saranno mai interlocutori' (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Al congresso di Azione non sono stati invitati "i 5 Stelle, non sono mai stati né potranno mai essere interlocutori politici". Così Carlo Calenda a Coffee Break su La7. Alle prossime politiche "noi faremo lo stesso lavoro che abbiamo fatto a Roma, andando indipendentemente e cercando consenso sulla serietà del lavoro, sulla qualità della classe dirigente e del programma". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Aldinon sono stati invitati "i 5 Stelle, non sono mai stati né potranno mai esserepolitici". Così Carloa Coffee Break su La7. Alle prossime politiche "noi faremo lo stesso lavoro che abbiamo fatto a Roma, andando indipendentemente e cercando consenso sulla serietà del lavoro, sulla qualità della classe dirigente e del programma".

