Tommaso Zorzi fermato dalla polizia | il motivo lo racconta sui social ed è sconvolgente

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Davvero incredibile quanto accaduto, nella giornata di ieri, al vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il giovane influencer ha infattito di essere statoper undavvero incredibile che se da una parte lo ha fatto sorridere allo stesso tempo lo ha comunque anche fatto un po’ arrabbiare. Ma esattamente che cosa è successo?è solito utilizzare iper lavoro ma anche per rendere i suoi follower partecipi della sua vita privata. Molti sono infatti i momenti della giornata che il giovane influencer è solito condividere con le ...

Advertising

Margherita_dema : Ti Amooooooooooooo @tommaso_zorzi ???????????????????????????? - Cassand67777192 : @tommaso_zorzi Il tuo sorriso mi scalda il ?? - Carmeli12039681 : @tommaso_zorzi sorridi sempre ???? - TRexy73652988 : @Parpiglia @tommaso_zorzi vi taggo e basta, voi sapete! Seconda parte ????? - TRexy73652988 : @Parpiglia @tommaso_zorzi vi taggo e basta, voi sapete ? #jerù -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Nel 2021 è stata scelta da Ilary Blasi come opinionista del reality L'isola dei famosi insieme ad Iva Zanicchi e. Prima dell'inizio del reality è però risultata positiva al Covid ed ha ..., sfogo e incredulità per una spiacevole disavventura: 'Sono scioccato' Il noto influencer e conduttore, nelle scorse ore si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social, ...Una vera disavventura quella vissuta quest’oggi da Tommaso Zorzi. L’ex gieffino è stato fermato dalla polizia: il motivo è comico. Tommaso Zorzi nelle scorse ore è tornato su Instagram dove ha ...Nel 2021 è stata scelta da Ilary Blasi come opinionista del reality L’isola dei famosi insieme ad Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Prima dell’inizio del reality è però risultata positiva al Covid ed ha ...