Covid, Pierpaolo Sileri: “Finita solo fase acuta. No all’abolizione del green pass” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Quando si dice ‘è Finita’, non è corretto, dobbiamo piuttosto dire che ‘è Finita la parte più acuta dell’epidemia’, siamo infatti in una fase di transizione e stiamo andando verso l’endemia, un momento in cui i dati ci consentono di allentare alcune misure ma, ancora, con molta gradualità”. Avanti sì ma con giudizio, dice Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, rispondendo il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Quando si dice ‘è’, non è corretto, dobbiamo piuttosto dire che ‘èla parte piùdell’epidemia’, siamo infatti in unadi transizione e stiamo andando verso l’endemia, un momento in cui i dati ci consentono di allentare alcune misure ma, ancora, con molta gradualità”. Avanti sì ma con giudizio, dice, sottosegretario alla Salute, rispondendo il Mattino di Sicilia.

Advertising

seitu345_ : @StellaMariani7 era con ariadna perché starà a casa sua dato che la casa di pierpaolo è occupata da giulio che la bimba ha il covid #PRELEMI - elvise1657 : RT @antondepierro: Solidarietà a Pierpaolo #Sileri per le vili minacce ricevute su un gruppo #novax. E' questo il vero volto di queste pers… - antondepierro : RT @antondepierro: Solidarietà a Pierpaolo #Sileri per le vili minacce ricevute su un gruppo #novax. E' questo il vero volto di queste pers… - Pierpaolo_Ast : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, dice la nostra Costituzione. Ma da oggi chi non ha il lasciapa… - zazoomblog : “Quando diremo addio al Green pass”. Covid Italia la previsione di Pierpaolo Sileri sul certificato verde - #“Quan… -