Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno ancora insieme?

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 febbraio 2022)Desono stati paparazzati all'aeroporto qualche giorno fa: ma come ha risposto il celebre ballerino italiano alle dicerie secondo le quali i due sarebbero tornati? Il ballerino ha recentemente scelto di parlare con un giornalista del settimanale Gente, al fine di smentire la versione dei fatti raccontata dalla 37enne durante una recente puntata de Le Iene. Il 32enne ha descritto l'ex moglie definendola semplicemente come la madre di suo figlio Santiago, con cui ha deciso di rimanere in buoni rapporti per il bene dei loro bambini: "Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio eabbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone …