Avellino, Braglia è sincero: “Dieci punti sono tanti da recuperare” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Dieci punti sono tanti da recuperare, bisogna essere onesti, ma speriamo di recuperare qualcuno anche se non è facile. Ora dobbiamo reagire subito, sabato bisogna vincere”. Così il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia al termine della sconfitta maturata contro la Virtus Francavilla. Il tecnico ha analizzato la gara: “Verso la fine della prima frazione di gioco abbiamo perso le misure in mezzo al campo – ammette – Nel secondo tempo abbiamo sbagliato, soprattutto in occasione del loro gol che si doveva e si poteva evitare. Abbiamo provato a rimetterla in piedi ma purtroppo è andata male. Non si può dire alla squadra che non si è impegnata, ma abbiamo faticato a produrre gioco”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “da, bisogna essere onesti, ma speriamo diqualcuno anche se non è facile. Ora dobbiamo reagire subito, sabato bisogna vincere”. Così il tecnico dell’, Pieroal termine della sconfitta maturata contro la Virtus Francavilla. Il tecnico ha analizzato la gara: “Verso la fine della prima frazione di gioco abbiamo perso le misure in mezzo al campo – ammette – Nel secondo tempo abbiamo sbagliato, soprattutto in occasione del loro gol che si doveva e si poteva evitare. Abbiamo provato a rimetterla in piedi ma purtroppo è andata male. Non si può dire alla squadra che non si è impegnata, ma abbiamo faticato a produrre gioco”. L'articolo ...

