Ornella Muti su Sanremo 2022: "Se avessi detto di no mi avrebbero fucilato" (Di lunedì 14 febbraio 2022) A quanto pare l'esperienza di Ornella Muti a Sanremo 2022 non ha lasciato il segno neppure nel suo cuore. Se dovessimo effettivamente trovare un piccolo neo a una edizione del Festival quasi perfetta, potremmo dire che la decisione di portare Ornella Muti sul palco dell'Ariston, non si è dimostrata poi, così vincente. L'attrice, bellissima nella prima serata, non ha aggiunto molto a quello che era lo spettacolo, anzi. La sua presenza è stata abbastanza deludente. E forse anche lei, si è resa conto di non aver lasciato il segno. Ieri, nel salotto di Domenica In, l'attrice è stata ospite di Mara Venier che le ha chiesto ovviamente, del Festival…"Parliamo dell'esperienza di Sanremo?" ha detto Mara, mentre la Muti ha risposto: " Se proprio ...

