Basilea, chiesto Kaio Jorge: no secco della Juventus (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ultimo giorno di mercato in Svizzera: il Basilea ha chiesto l'attaccante Kaio Jorge, ma la Juventus ha risposto picche Ultimo giorno di mercato in Svizzera. Il Basilea è alla ricerca di un attaccante dopo l'addio di Cabral andato alla Fiorentina. Gli svizzeri avrebbero chiesto alla Juventus Kaio Jorge. I bianconeri hanno rifiutato l'offerta e preferiscono tenere il classe 2002 brasiliano. Basilea che dovrà andare su un altro obiettivo. Lo riporta Tuttosport.

