Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek diventano Zeus ed Era nello spot BMW del Super Bowl

BMW ha presentato, durante il Super Bowl, l'atteso spot con star Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek in versione divinità greche. Arnold Schwarzenegger e Salma Hayek sono i protagonisti dello spot del Super Bowl realizzato da BMW. Nel video si vedono le due divinità decidere di "andare in pensione" trasferendosi a Palm Springs dove, tuttavia, i suoi poteri gli causano qualche problema. Zeus, infatti, viene sfruttato dagli amici, dai vicini e dalla sua famiglia a causa dei suoi poteri che permettono di usare l'energia elettrica. Il dio interpretato da Arnold Schwarzenegger provoca involontariamente ...

