Psg | Sergio Ramos salta il Real Madrid Ma Neymar c’è

(Di domenica 13 febbraio 2022) Nessuna sorpresa in casa Paris Saint Germain sul tema infermeria.sono i due nomi illustri alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici e per Pochettino c’è una brutta e una buona notizia. Come riferito da L’Equipe, a causa di un infortunio al polpaccio,salterà anche la sua gara del cuore contro la sua ex squadra, quella che l’ha incoronato come una delle leggende del calcio spagnolo. Ma recuperache in settimana è tornato ad allenarsi in gruppo. SportFace.

Il futuro di Kylian Mbappé è ancora argomento principe in quel di Parigi. L'attaccante delsembra essere destinato a partire in estate e la via più plausibile è quella del Real Madrid . ......- Neymar ce la fa,Ramos no. Questa la situazione per Pochettino che potrà però schierare il grande tridente con Mbappè e Messi. REAL MADRID - Benzema è ancora in dubbio. E in caso di ...Nessuna sorpresa in casa Paris Saint Germain sul tema infermeria. Sergio Ramos e Neymar sono i due nomi illustri alle prese con il recupero dai rispettivi problemi fisici e per Pochettino c’è una ...CHELSEA - A fine partita il Real ha recriminato per un fallo sul primo gol dei Citienzs, per il calcio di rigore fischiato a Carvajal per il definitivo 1-2 di De Bruyne e per il rosso a Sergio Ramos, ...