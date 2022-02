"Che succede?". Silvio Berlusconi a Monza, disastro dopo la partita. Gli domandano del Milan e... | Video (Di domenica 13 febbraio 2022) "Visto cosa succede quando si parla di Milan?". Silvio Berlusconi show: va allo stadio, assiste al tondo 4-0 del suo Monza contro la Spal e poi scende in sala stampa a rispondere alle domande dei giornalisti. Momenti spiazzanti quando un cronista gli chiede cosa pensi del Milan, la squadra di cui è stato presidente e trionfatore per trent'anni, e all'improvviso un fragore interrompe l'intervista. Una vetrata è andata in frantumi e il Cav, dopo qualche secondo di spaesamento e un po' di timore, risponde a tono con la consueta ironia. Per il resto, è il "solito" Berlusconi versione calcistica: presidente, mister, suggeritore, analista tattico e tecnico. Il Monza è in piena zona Playoff in Serie B, l'obiettivo dichiarato fin da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) "Visto cosaquando si parla di?".show: va allo stadio, assiste al tondo 4-0 del suocontro la Spal e poi scende in sala stampa a rispondere alle domande dei giornalisti. Momenti spiazzanti quando un cronista gli chiede cosa pensi del, la squadra di cui è stato presidente e trionfatore per trent'anni, e all'improvviso un fragore interrompe l'intervista. Una vetrata è andata in frantumi e il Cav,qualche secondo di spaesamento e un po' di timore, risponde a tono con la consueta ironia. Per il resto, è il "solito"versione calcistica: presidente, mister, suggeritore, analista tattico e tecnico. Ilè in piena zona Playoff in Serie B, l'obiettivo dichiarato fin da ...

