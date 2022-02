La mortalità è 23 volte più alta per i non vaccinati (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - I non vaccinati, rispetto a chi ha avuto anche la dose booster, hanno un tasso di mortalità 23 volte più alto. E' quanto emerge dal bollettino settimanale della sorveglianza integrata dell'Istituto superiore di sanità. "Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 17/12/2021-16/01/2022, per i non vaccinati (103 decessi per 100.000 ab.) risulta circa 9 volte più alto - si legge nel rapporto esteso - rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (12 decessi per 100.000 ab.) e circa 23 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (4 decessi per 100.000 ab.)". I non vaccinati, rispetto a chi ha avuto anche la dose booster hanno un ... Leggi su agi (Di sabato 12 febbraio 2022) AGI - I non, rispetto a chi ha avuto anche la dose booster, hanno un tasso di23più alto. E' quanto emerge dal bollettino settimanale della sorveglianza integrata dell'Istituto superiore di sanità. "Il tasso distandardizzato per età, relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 17/12/2021-16/01/2022, per i non(103 decessi per 100.000 ab.) risulta circa 9più alto - si legge nel rapporto esteso - rispetto aicon ciclo completo da 120 giorni (12 decessi per 100.000 ab.) e circa 23più alto rispetto aicon dose aggiuntiva/booster (4 decessi per 100.000 ab.)". I non, rispetto a chi ha avuto anche la dose booster hanno un ...

