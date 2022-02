LIVE Italia-Gran Bretagna 5-6 curling | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | accorciano gli azzurri | manca una ripresa

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA– 09.30 SIIII!!!! Draw riuscito di Joel Retornaz, l’accorcia nel nono end, ma nel decimo laavrà il martello.5-6 dopo nove dei dieci end. 09.26 Nono end, gravissimo errore di Joel Retornaz. Laha tre stone a punto,un solo tiro per parte. 09.14 NOOOOOO!!!!!!! Sbaglia il take out Joel Retornaz, allunga la, che ruba la mano.4-6 dopo otto end. 09.10 Draw di Mosaner che va sul bottone. 08.58 NOOOOOO!!!!!!! Ottimo raise di Bruce Mouat, che riesce a marcare due ...