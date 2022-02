Il Senegal ha premiato Koulibaly e compagni con dei pezzi di terra

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non solo soldi. Ma anche e soprattuttodi. Il presidente del, Macky Sall, ha deciso che il premio per la conquista della Coppa d’Africa perconsisterà in 50 milioni di franchi CFA (circa 76.000 euro), un terreno di 200 mq a Dakar e un terreno di 500 mq a Diamniadio, una nuova città in costruzione a circa 30 chilometri dalla capitale. Sall ha inoltre consegnato ai membri della delegazioneese l’Ordine Nazionale del Leone, la più alta onorificenza del Paese. “Vi ho affidato una missione. Siete tornati con la coppa. Dovete questa coppa alle vostre qualità personali”, ha detto il Capo dello Stato adurante la premiazione. “Con la vostra forza vitale e il vostro genio creativo, avete invertito il corso della ...

Così il Senegal è diventato campione d'Africa. Nonostante la sconfitta, Gabaski è stato giustamente premiato come miglior portiere della manifestazione. Anzi, il momento in cui ha ritirato il ... ha dato il là da leader e capitano per alzare poi la coppa al cielo, in Senegal l'aspettavano da ... Il miglior calciatore del torneo? Manè è stato premiato come tale, è stato decisivo e importante. ... Ma anche e soprattutto pezzi di terra. Il presidente del Senegal, Macky Sall, ha deciso che il premio per la conquista della Coppa d'Africa per Koulibaly e compagni consisterà in 50 milioni di franchi ...