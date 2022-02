Grillo a braccetto con Conte | Abbiamo ripristinato il sistema immunitario del M5s

(Di venerdì 11 febbraio 2022)sono usciti dal lungo incontro ostentando serenità e dandosi poi appuntamento per la cena nonostante l'ora tarda. L'ex premier ha invitato il comico a raggiungere il ristorante nella ...

Advertising

isadoralarosa : M5s:Grillo esce braccetto con Conte, ripristinato il Movimento - Politica - ANSA - ilgiornale : Riunione fiume tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo: al termine i due escono a braccetto e negano le tensioni all'inte… - infoitinterno : M5S, Grillo esce a braccetto con Conte: «Ripristinato il Movimento» - RobertoMerlino1 : 'Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del Movimento, quindi state tranqui… - bizcommunityit : M5s:Grillo esce braccetto con Conte, ripristinato il Movimento - Politica -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo braccetto

però ha declinato: 'Ci vediamo lì, pres' ha risposto. Dopodiché ha scherzato con gli uomini della scorta. 'Non vi prendo più come scorta' ha detto rivolto agli agenti di scorta di Giuseppe ...durato quasi due ore e mezza l'incontro tra Beppee Giuseppe Conte . Alla fine il garante e l'ex presidente del consiglio sono usciti adallo studio del notaio Luca Amato , a Roma, e si sono presentati davanti ai giornalisti. '...Abbiamo fatto una riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario del M5S, quindi state tranquilli''. Così Beppe Grillo, uscendo dalla riunione con Giuseppe Conte nello studio Amato. Il ...Così il garante del M5S, Beppe Grillo, alla fine della riunione durata oltre due ore nello studio del notaio Amato. Il comico si è presentato ai giornalisti assieme a Giuseppe Conte, camminando a ...