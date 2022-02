Parisi Mode | le donne come driver di valore per l' azienda

(Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) - La presenza femminile all'interno delle imprese si traduce in crescita di redditività e produttività, aumentandone ilnel medio e lungo termine Trapani, 4 febbraio 2022. La leadership femminile sta riscoprendo caratteristiche e qualità specifiche e, stando alle statistiche, sta aiutando le aziende a prosperare con risultati senza precedenti. Ne è un esempiodi Trapani. “La nostravanta un secolo di storia e ben sei punti vendita fisici dislocati sul territorio, oltre al neonato shop online, un fashion store multibrand virtuale ed innovativo”, afferma il titolare Domenico. “Tutto questo non è la risultante del caso, ma si basa su un'architetturale strutturata e salda sul concetto di integrazione e parità dei sessi, vale a dire sul ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parisi Mode

Adnkronos

Una delle più grandi scoperte di Giorgio, il professore della Sapienza di Roma che ha vinto ... L'imitazione, l'informazione, le leggi, lee il conformismo, perfino, sono funzioni politiche ...Please follow and like us:(Adnkronos) - La presenza femminile all'interno delle imprese si traduce in crescita di redditività e produttività, aumentandone il valore nel medio ...