Cagliari, presentato ricorso al Tas contro il provvedimento Fifa su Nandez (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Cagliari ha presentato un ricorso al Tribunale dello Sport (Tas), contro il provvedimento del tribunale della Fifa per il pagamento di due milioni di euro al Boca Juniors. La sentenza si riferiva ad un versamento che il club rossoblù dovrebbe al club argentino per l’acquisto del centrocampista uruguaiano Naithan Nandez. Come conseguenza del reclamo, da quanto si apprende, il verdetto sarebbe stato sospeso in attesa di ulteriore presa di posizione ufficiale della vicenda. Congelato quindi, l’obbligo del pagamento indicata nel dispositivo entro 45 giorni. Inoltre il Cagliari al momento, non corre il rischio di incorrere nella sanzione più’ temuta, come il blocco del mercato per le tre sessioni consecutive di campagna acquisti indicate dalla ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilhaunal Tribunale dello Sport (Tas),ildel tribunale dellaper il pagamento di due milioni di euro al Boca Juniors. La sentenza si riferiva ad un versamento che il club rossoblù dovrebbe al club argentino per l’acquisto del centrocampista uruguaiano Naithan. Come conseguenza del reclamo, da quanto si apprende, il verdetto sarebbe stato sospeso in attesa di ulteriore presa di posizione ufficiale della vicenda. Congelato quindi, l’obbligo del pagamento indicata nel dispositivo entro 45 giorni. Inoltre ilal momento, non corre il rischio di incorrere nella sanzione più’ temuta, come il blocco del mercato per le tre sessioni consecutive di campagna acquisti indicate dalla ...

Advertising

sportface2016 : #Cagliari, ricorso al #Tar contro il provvedimento della #Fifa sul caso #Nandez - CalcioPillole : La #FIFA decide per la sanzione in merito al caso #Nandez, dopo il ricorso presentato dal #BocaJuniors. Gli argenti… - Telesardegna : Cagliari. Ryanair ha presentato il piano delle rotte per la Sardegna per l'estate 2022 [IL SERVIZIO] - Matteo_LCO : RT @fraghirra: Ieri il #sindaco e l'#assessore all'#urbanistica hanno presentato il #pianourbanistico preliminare al #Consiglio comunale di… - sportli26181512 : Roma, Diawara non parte: rifiutato il Venezia, cessione rimandata a giugno: Il guineano voleva il Valencia che non… -