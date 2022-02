Agguato mortale ad Afragola, ucciso a 47 anni: è caccia ai killer (Di venerdì 4 febbraio 2022) Agguato mortale nel rione Salicelle, Ferdinando Tagliaferri, 47 anni, ucciso a colpi di pistola. La vittima, rapinatore già noto alle forze dell’ordine, è stato centrato alla schiena e ai glutei da almeno 5 colpi di pistola. Quando gli agenti di Polizia sono giunti sul posto lo hanno trovato ancora vivo in una pozza di sangue. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 4 febbraio 2022)nel rione Salicelle, Ferdinando Tagliaferri, 47a colpi di pistola. La vittima, rapinatore già noto alle forze dell’ordine, è stato centrato alla schiena e ai glutei da almeno 5 colpi di pistola. Quando gli agenti di Polizia sono giunti sul posto lo hanno trovato ancora vivo in una pozza di sangue. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

4NoRulerZ : In Dio, di cui lodo la parola, in Dio confido, e non temerò; che mi può fare il mortale? Fraintendono sempre le mie… - MrsIngr : Agguato mortale* a due preti Attacco ai Cristiani in Pakistan Avevano appena lasciato la chiesa anglicana di Peshaw… -

Ultime Notizie dalla rete : Agguato mortale Carmine D'Errico, la tragedia del pensionato: ucciso e bruciato dal figlio a Milano ... molto probabilmente, nella violenza mortale. È questa, ad oggi, la principale ipotesi sulla morte ... Il padre: 'Gli hanno teso un agguato' LA SVOLTA La svolta, per la possibile soluzione della vicenda, ...

La Mocro Maffia alla conquista dell'Europa Il pubblico italiano ha cominciato a familiarizzare con la Mocro Maffia il 6 luglio dello scorso anno, in occasione dell'agguato mortale al giornalista investigativo Peter de Vries, ma nel resto del Vecchio Continente di questa feroce organizzazione criminale nata nelle enclavi turco - marocchine del Benelux si scrive ...

Omicidio ad Afragola: agguato mortale per un rapinatore, massacrato sotto casa L'Occhio di Napoli Omicidio ad Afragola: agguato mortale per un rapinatore, massacrato sotto casa Omicidio ad Afragola, dove Ferdinando Tagliaferri, 47 anni, precedenti per rapina, è stato vittima di un agguato al Rione Salicelle. Gli agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore ...

Due killer per un rapinatore: ad Afragola giallo alle Salicelle, Agguato mortale sotto casa della vittima designata, nel difficile Rione Salicelle di Afragola, epicentro di camorra a nord di Napoli e piattaforma logistica del contrabbando di sigarette dell’intera ...

... molto probabilmente, nella violenza. È questa, ad oggi, la principale ipotesi sulla morte ... Il padre: 'Gli hanno teso un' LA SVOLTA La svolta, per la possibile soluzione della vicenda, ...Il pubblico italiano ha cominciato a familiarizzare con la Mocro Maffia il 6 luglio dello scorso anno, in occasione dell'al giornalista investigativo Peter de Vries, ma nel resto del Vecchio Continente di questa feroce organizzazione criminale nata nelle enclavi turco - marocchine del Benelux si scrive ...Omicidio ad Afragola, dove Ferdinando Tagliaferri, 47 anni, precedenti per rapina, è stato vittima di un agguato al Rione Salicelle. Gli agenti del commissariato di Afragola, diretto dal vice questore ...Agguato mortale sotto casa della vittima designata, nel difficile Rione Salicelle di Afragola, epicentro di camorra a nord di Napoli e piattaforma logistica del contrabbando di sigarette dell’intera ...