Sanremo 2022 | Paola Di Benedetto al PrimaFestival | da Ciao Darwin all’Isola dei Famosi e le love story con Francesco Monte e Federico Rossi

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Elegante, preparata, sorridente.Diè uno dei volti del “”, accanto a Roberta Capua e Ciro dei The Jackall. È lei a intervistare i cantanti una manciata prima di dare la linea ad Amadeus. È la sua prima grande occasione su Rai1, dunque per molti è un volto ancora sconosciuto, ma il suo percorso professionale è in continua crescita. Andiamo a scoprirlo insieme. Classe 1995, dopo essersi classificata al secondo posto al concorso Miss Veneto, si è fatta le ossa su una rete locale di Vicenza. Ma è grazie a “” che si è fatta conoscere dal grande pubblico: è stata la Madre Natura di una delle puntata del programma di Paolo Bonolis. “Mi rendo conto che quello sia stato un programma super seguito, anche se la gente ancora non ha capito che io ho partecipato a una sola ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - LisaMultifan : RT @ManeskinFanClub: E a vincere il Festival di Sanremo 2022… SONO I MÅNESKIN! Con Coraline. ?? #Sanremo2022 - r186mgt : RT @ImolaOggi: Sanremo 2022, Movimento Imprese Italiane: “Vergognatevi, siete da denuncia!” -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

ROMA - Il Festival ditorna a far risuonare la musica questa sera dal palco del Teatro Ariston dopo il debutto scoppiettante di ieri . È ora noto l'ordine di uscita ufficiale dei restanti tredici cantanti in gara. ...L'artista dimentica le parole del testo: meno 10 punti. Si esibisce indossando solo indumenti intimi: più 10 punti. Viene presentato da Zlatan Ibrahimovi: più dieci punti. Sono solo alcune delle ...Dalla Rai, come sempre, non trapela nulla di ufficiale. Sui compensi dei conduttori e degli ospiti del Festival di Sanremo vige un formale riserbo. Lo stesso direttore di Rai1 Stefano Coletta, ...Duecentomila ore è il brano di Ana Mena per il Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. Ecco testo e video ufficiale del brano.