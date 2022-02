Atletica, gli avversari di Marcell Jacobs a Berlino. Spicca Kevin Kranz (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Marcell Jacobs si sta preparando per il suo attesissimo esordio stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri si rimetterà in gioco all’ISTAF Indoor di Berlino, in programma venerdì 4 febbraio. L’azzurro farà il suo grande ritorno in gara a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato le medaglie d’oro nella gara regina e nella 4×100 a Tokyo, il lombardo non aveva più messo in pista e gli appassionati di Atletica leggera non vedeno l’ora di vederlo sfreggiare sui 60 metri in avvio dell’annata agonistica al coperto. Gli organizzatori del meeting tedesco hanno ufficializzato i nomi dei primi avversari di Marcell Jacobs sul rettilineo della Mercedes Benz Arena. Spicca il tedesco Kevin Kranz, già ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022)si sta preparando per il suo attesissimo esordio stagionale. Il Campione Olimpico dei 100 metri si rimetterà in gioco all’ISTAF Indoor di, in programma venerdì 4 febbraio. L’azzurro farà il suo grande ritorno in gara a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato le medaglie d’oro nella gara regina e nella 4×100 a Tokyo, il lombardo non aveva più messo in pista e gli appassionati dileggera non vedeno l’ora di vederlo sfreggiare sui 60 metri in avvio dell’annata agonistica al coperto. Gli organizzatori del meeting tedesco hanno ufficializzato i nomi dei primidisul rettilineo della Mercedes Benz Arena.il tedesco, già ...

Advertising

news24_city : Atletica: gli andriesi Fortunato e Lomuscio convocati in Nazionale per i Mondiali di Marcia - LaMarciaCom : RT @abuongi: #Atletica Antonella Palmisano, progetto 35 km per i Mondiali di Eugene e 20 per gli Europei di Monaco Olympic gold Antonella… - alestopcrying : comunque magari berrettini lo prenderò seriamente quando vincerà finalmente qualcosa sta moda italica di incensare… - sportli26181512 : Report Salernitana: Veseli a parte, fisioterapia per 4 giocatori: Gli uomini di Stefano Colantuono hanno aperto la… - iutaitalia : RT @atleticaitalia: #atletica ?? Marcia, 22 azzurri per i Mondiali a squadre ???? Tredici uomini e nove donne per la rassegna iridata in prog… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica gli Cross, Gabriella Di Berardo dell'Atletica Isernia conquista il titolo campionessa regionale master In un suggestivo percorso tra gli ulivi e in una bella mattinata di sole si è svolta a Larino una ... Per l'Atletica Isernia bella prova per Gabriella Di Berardo che conferma il suo buon stato di forma. ...

Cosa ci aspettiamo dall'Italia alle Olimpiadi di Pechino? ... sei mesi fa la Nazionale azzurra di atletica leggera trionfava nel salto in alto e nei 100 metri ... è migliorare il risultato di Pyeongchang 2018, edizione in cui gli atleti azzurri hanno ottenuto ...

Atletica: gli andriesi Fortunato e Lomuscio convocati in Nazionale per i Mondiali di Marcia Andria news24city Atletica, gli avversari di Marcell Jacobs a Berlino. Spicca Kevin Kranz L’azzurro farà il suo grande ritorno in gara a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato le medaglie d’oro nella gara regina e nella 4×100 a Tokyo, il lombardo non aveva più ...

Il maceratese Michele Antonelli in azzurro ai Mondiali di marcia a squadre ROMA C’è anche il maceratese Michele Antonelli tra i convocati per la squadra azzurra che parteciperà ai prossimi Campionati Mondiali a squadre di marcia. Il direttore ...

In un suggestivo percorso traulivi e in una bella mattinata di sole si è svolta a Larino una ... Per l'Isernia bella prova per Gabriella Di Berardo che conferma il suo buon stato di forma. ...... sei mesi fa la Nazionale azzurra dileggera trionfava nel salto in alto e nei 100 metri ... è migliorare il risultato di Pyeongchang 2018, edizione in cuiatleti azzurri hanno ottenuto ...L’azzurro farà il suo grande ritorno in gara a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo: dopo aver conquistato le medaglie d’oro nella gara regina e nella 4×100 a Tokyo, il lombardo non aveva più ...ROMA C’è anche il maceratese Michele Antonelli tra i convocati per la squadra azzurra che parteciperà ai prossimi Campionati Mondiali a squadre di marcia. Il direttore ...