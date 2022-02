Gf Vip, Katia Ricciarelli gela Delia Duran: «Con Alex non è amore libero, ma sesso libero» (Di martedì 1 febbraio 2022) Trentanovesima puntata del Gf Vip, «l'amore è uno zingaro vuole la sua libertà». Ecco le parole d'apertura al reality di Alfonso Signorini che per questa settimana... Leggi su leggo (Di martedì 1 febbraio 2022) Trentanovesima puntata del Gf Vip, «l'è uno zingaro vuole la sua libertà». Ecco le parole d'apertura al reality di Alfonso Signorini che per questa settimana...

BartolucciFabio : @GrandeFratello Delia tutta la vita, basta con Soleil che cmq manderete in finale le prossime puntate, basta Katia.… - ricciol21194899 : @Flavia_InTheSky @regno_disoleil GF Vip, manila e delia e alex nat miriana katia jessica tutti contro critiche bull… - kayryder20 : @tizianasullalun Si sì e nel clan di razzista Katia…. Sei wrong man Manila e la tua amica tutto Il GF Vip - infoitcultura : Soleil Vs Manila, lite al GF Vip 'Mi hai delusa!'/ Katia: 'Non era vera amicizia' - infoitcultura : Gf Vip, Soleil e Manila ai ferri corti: «Raggirano tutto contro me». Il messaggio di pace Katia Ricciarelli: « -