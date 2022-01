Boniek: "I soldi non sono la soluzione. La Juve pensava di vincere in Europa prendendo Ronaldo e ha fatto peggio di prima" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dusan Vlahovic risolverà i problemi della Juventus? Risponde alla domanda il dirigente sportivo e vicepresidente della UEFA, Zbigniew Boniek, intervenuto in esclusiva in un'intervista al... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dusan Vlahovic risolverà i problemi dellantus? Risponde alla domanda il dirigente sportivo e vicepresidente della UEFA, Zbigniew, intervenuto in esclusiva in un'intervista al...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Boniek sull'approdo di #Vlahovic alla #Juventus - MarcoVioli5 : RT @Romagialloross4: #Boniek: 'I #Friedkin hanno messo molti soldi, ma serve qualcosa di concreto' - Romagialloross4 : #Boniek: 'I #Friedkin hanno messo molti soldi, ma serve qualcosa di concreto' - gilnar76 : Boniek: “Mou non è venuto qui per vivacchiare. I Friedkin hanno messo tanti soldi, ma ora serve qualcosa di concret… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Boniek: “I Friedkin hanno messo molti soldi, ma serve qualcosa di concreto” -