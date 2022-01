The Voice Senior 3, Antonella Clerici già pronta: quando andrà in onda (Di sabato 29 gennaio 2022) Spuntano indiscrezioni sulla terza edizione di The Voice. Antonella Clerici già si prepara, andiamo a vedere quando andrà in onda. La seconda edizione di The Voice ha riscosso un grande successo, con Antonella Clerici che si prepara alla terza stagione. Secondo alcune indiscrezioni, la Rai ha già in palinsesto la trasmissione: ecco quando tornerà. La conduttrice della trasmissione musicale Rai (Via Screenshot)The Voice Senior è pronto a tornare anche con la terza edizione. Ad annunciarlo ci ha pensato il portale Tv Blog. Infatti secondo il sito specializzato, forte degli ottimi ascolti dell’ultima edizione, la Rai ha deciso di confermare il music ... Leggi su vesuvius (Di sabato 29 gennaio 2022) Spuntano indiscrezioni sulla terza edizione di Thegià si prepara, andiamo a vederein. La secedizione di Theha riscosso un grande successo, conche si prepara alla terza stagione. Secondo alcune indiscrezioni, la Rai ha già in palinsesto la trasmissione: eccotornerà. La conduttrice della trasmissione musicale Rai (Via Screenshot)Theè pronto a tornare anche con la terza edizione. Ad annunciarlo ci ha pensato il portale Tv Blog. Infatti secondo il sito specializzato, forte degli ottimi ascolti dell’ultima edizione, la Rai ha deciso di confermare il music ...

Advertising

BuffagniRoberto : Molto importante: lettera aperta di 40 ex diplomatici, militari, studiosi di scienza politica tedesca contro la lin… - MeIntotheBlue : @Max_the_Voice Sicuro, basta guardare il risultato demenziale austriaco. - BMartinsReal : É O THE VOICE NO BBB - oliverafaelo : A Fafa parecendo o Dumbledore no The Voice plus - isabellabmuniz : Mirei no #BBB22 e acertei no The Voice. -