Sudamerica | qualificazioni Mondiali | pari Brasile | sale il Perù

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sono ripartite leinaidel Qatar in programma a novembre. Vince l’Argentina e pareggia il, colpo delin Colombia e Venezuela travolgente sulla Bolivia. All’Uruguay basta Suàrez per regolare il Paraguay.ai: Ecuador-1-1, Colombia-0-1, Venezuela-Bolivia 4-1 L’Ecuador si avvicina alla qualificazione diretta in Qatar fermando ilsull’1-1. La Selecao prosegue la sua striscia senza sconfitte in questo torneo ed eguaglia il record di 31 gare di imbattibilità nella storia del torneo, che ilstesso aveva raggiunto tra il 1954 e il 1993. Verdeoro in vantaggio al 6? con la zampata da ...

Mentre l'Italia chiude il suo stage, insi sono giocate partite delleai Mondiali in Qatar. Il Brasile già qualificato ha pareggiato con l'Ecuador, ma il risultato più importante è la vittoria in trasferta dell'...In poche parole: il portiere del Liverpool ex Roma stanotte è stato espulso per ben due volte nella partita valida alleai prossimi Mondiali. Ma è rimasto comunque in campo fino alla ...Mentre l’Italia chiude il suo stage, in Sudamerica si sono giocate partite delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Il Brasile già qualificato ha pareggiato con l’Ecuador, ma il risultato più import ...QUALIFICAZIONI MONDIALI SUDAMERICA - Successo di platino del Perú in Colombia: decide Flores. 4-1 Venezuela (triplo Rondon) sulla Bolivia.