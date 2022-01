Gli Nft alla conquista del settore cinema. Bufala o miniera d'oro?

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 gennaio 2022) I francesi son magnifici, quando decidono di difendere la lingua. Anche lhanno tra i piedi i Non-Fungible Token, ovvero Nft (noi disinvoltamente ascoltiamo l’accrocco fingendo di capire, oppure pronunciamo la sigla sperando che l’interlocutore sia abbastanza educato da non chiedere spiegazioni). Un articolo sull’ultimo numero del mensile Première traduce “jeton non fongible”, avanzando di pochissimo sul versante di qualcosa che non può essere rimpiazzato neppure nell’epoca della riproducibilità tecnica. Tale Nft viene pagato e scambiato in Bitcoin o altre criptovalute (qui la spiegazione varia tra “” od’, ma naturalmente bisognava essere svelti a procurarsele). Lanciato nel vasto mondo virtuale e internettiano, come gli zecchini d’seminati al Campo dei Miracoli dovrebbe ...