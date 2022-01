(Di sabato 29 gennaio 2022) Notte fonda per la. La selezione di Reinaldo Rueda ha perso contro il Perù, raggiungendo la sesta partita di fila senza vincere in queste qualificazioni a Qatar 2022. Lo stesso CT, per abbandonare il terreno di gioco a fine gara, è statoad usare la. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Ennesima sconfitta per la #Colombia: il Ct è costretto ad uscire sotto scorta (VIDEO) - andreacasaedu : RT @Artemide56: Ennesima sconfitta della nostra politica, incapaci di scegliere senza compromessi, incapaci di assumersi le proprie respons… - fabybaraldi : RT @Artemide56: Ennesima sconfitta della nostra politica, incapaci di scegliere senza compromessi, incapaci di assumersi le proprie respons… - AlexVittadello : RT @Artemide56: Ennesima sconfitta della nostra politica, incapaci di scegliere senza compromessi, incapaci di assumersi le proprie respons… - mic_e_la_bomba : RT @Artemide56: Ennesima sconfitta della nostra politica, incapaci di scegliere senza compromessi, incapaci di assumersi le proprie respons… -

Ultime Notizie dalla rete : Ennesima sconfitta

AgrigentoNotizie

Una partita fondamentale per i rossoblu che hanno aperto il mese di gennaio con due vittorie e una solae ora si preparano per l'sfida tra dirette rivali. I punti in palio sono ...Sta vivendo una situazione parecchio critica anche la Colombia, la quale ha raccolto un'altraper mano del Perù. Colombia, tifosi infuriati per l'delusione: Cuadrado non ci sta ...Dopo l’ottima prova e l’ennesima sconfitta (contro il Torri), la Parma Pallamano torna tra le mura amiche del Pala Del Bono (capienza massima 70 persone). Questa sera alle 19,30 va in scena un’autenti ...I conti erano esatti. "Sotto i 400", la stima del Pd questa mattina all'avvio delle votazioni su Elisabetta Casellati. La presidente del Senato si è fermata a 382. Pochi minuti dopo lo spoglio, Emanue ...