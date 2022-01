Marcell Jacobs, lo straziante annuncio: “Addio campione” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. “Sono veramente addolorato e colpito, anche perché un po’ mi rivedo in Carlo Alberto, nei racconti dei suoi compagni di classe e dei ragazzi del primo livello delle Fiamme Oro”. Il campione olimpico dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs ha ricordato in una lettera Carlo Alberto Conte, il dodicenne (come lui tesserato per le Fiamme Oro) morto martedì scorso dopo un arresto cardiaco in una corsa campestre a Vittorio Veneto (Treviso). LA TRAGEDIA Il ragazzino padovano si era sentito male durante il Cross Città della Vittoria. Per oltre mezz’ora era stato rianimato e poi portato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è morto dopo due giorni di ricovero nella Terapia intensiva cardiochirurgica. “Un piccolo grande atleta cremisi - lo ricorda ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. “Sono veramente addolorato e colpito, anche perché un po’ mi rivedo in Carlo Alberto, nei racconti dei suoi compagni di classe e dei ragazzi del primo livello delle Fiamme Oro”. Ilolimpico dei 100 e della 4x100ha ricordato in una lettera Carlo Alberto Conte, il dodicenne (come lui tesserato per le Fiamme Oro) morto martedì scorso dopo un arresto cardiaco in una corsa campestre a Vittorio Veneto (Treviso). LA TRAGEDIA Il ragazzino padovano si era sentito male durante il Cross Città della Vittoria. Per oltre mezz’ora era stato rianimato e poi portato in elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è morto dopo due giorni di ricovero nella Terapia intensiva cardiochirurgica. “Un piccolo grande atleta cremisi - lo ricorda ...

