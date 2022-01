Gravidanza agli sgoccioli per Levante, la confessione: “Non avevo la necessità di essere madre” (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cantante siciliana racconta il suo “viaggio inaspettato” La sua intervista, vera e sincera, alla scrittrice Giulia Caminito farà discutere Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 28 gennaio 2022) La cantante siciliana racconta il suo “viaggio inaspettato” La sua intervista, vera e sincera, alla scrittrice Giulia Caminito farà discutere Perizona Magazine.

Advertising

Guardamiiii : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @GiorgiaMeloni chiederai mai scusa agli Italiani? Avete sponsorizzato voi quei f… - AndrewPattone : << Attenzione è un servizio in abbonamento. Non adatto agli atei, ai minori di 18 anni e alle donne in gravidanza.… - _mariii_24 : Rebecca che in preda agli ormoni della gravidanza dimentica il compleanno di Jack come Eda dimentica quello di Serk… -