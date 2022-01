Giuliano Ferrara, il buen retiro in Maremma: il podere, le passeggiate (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scansano (Grosseto), 28 gennaio 2022 - E' da vent'anni il suo buon retiro. Immersa in un paesaggio mozzafiato, la sua azienda agricola si trova in località Salaiolo , a Scansano . È proprio lì, nella ... Leggi su lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Scansano (Grosseto), 28 gennaio 2022 - E' da vent'anni il suo buon. Immersa in un paesaggio mozzafiato, la sua azienda agricola si trova in località Salaiolo , a Scansano . È proprio lì, nella ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - AnimaCeleste : RT @marcodimaio: Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano Ferrara. Riprenditi presto, ti aspettiamo! - freedom_474 : RT @AStramezzi: @ferrarailgrasso 2 omini de’ panza ?? 2 amici 2 uomini di fine intelletto e cultura 2 uomini che stimo molto anche se di id… -