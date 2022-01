Evangeline Lilly partecipa alla manifestazione contro l'obbligo a vaccinarsi scantenando le reazioni dei fan (Di venerdì 28 gennaio 2022) La star di Ant-Man Evangeline Lilly ha condiviso un post svelando di aver partecipato a una manifestazione contro l'obbligo a vaccinarsi e i fan della Marvel hanno reagito online tra critiche e ironia. Evangeline Lilly ha svelato di aver partecipato a una manifestazione che si è svolta a Washington contro i vaccini, scatenando le reazioni dei fan della Marvel che non hanno apprezzato le sue dichiarazioni. L'attrice, star di Ant-man and the Wasp, ha condiviso su Instagram delle foto della giornata dichiarando: "Credo che nessuno dovrebbe essere obbligato a iniettarsi qualcosa nel proprio corpo sotto la minaccia di un attacco violento, arresto o detenzione senza processo, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022) La star di Ant-Manha condiviso un post svelando di averto a unal'e i fan della Marvel hanno reagito online tra critiche e ironia.ha svelato di averto a unache si è svolta a Washingtoni vaccini, scatenando ledei fan della Marvel che non hanno apprezzato le sue dichiarazioni. L'attrice, star di Ant-man and the Wasp, ha condiviso su Instagram delle foto della giornata dichiarando: "Credo che nessuno dovrebbe essere obbligato a iniettarsi qualcosa nel proprio corpo sotto la minaccia di un attacco violento, arresto o detenzione senza processo, ...

jmrbys : @paulcatiang No, si Hope asdhgfh Evangeline Lilly attended an anti-vax rally kasi - greenpassnews : L'attrice Marvel Evangeline Lilly è stata presa di mira dalla mafia sveglia per aver partecipato alla protesta cont… - _breathoflife_ : Mamma mia sempre più deludente Evangeline Lilly. - britneysevans : non ci voglio credere yall evangeline lilly problematica - ReneeCo10184358 : @evangeline_lilly_nude_pics @Piedad16401918 - @Piedad16401918- @Piedad16401918 ultra -