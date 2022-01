Ciclocross, Mondiali 2022: il CT Daniele Pontoni dopo l’assolo azzurro nel Team Relay: “Abbiamo fatto la storia” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Commissario Tecnico della Nazionale di Ciclocross Daniele Pontoni non riesce a nascondere l’emozione al termine del Team Relay, evento dimostrativo svoltosi per la prima volta ai Mondiali di Fayetteville. L’Italia si è issata sul gradino più alto del podio battendo per una manciata di secondi gli Stati Uniti ed il Belgio grazie alla prova fenomenale del quartetto composto da Samuele Leone, Silvia Persico, Lucia Bramati e Davide Toneatti. “Non nascondo la mia felicità – esordisce Pontoni ai microfoni della Federciclismo – Questi ragazzi rimarranno nella storia, perché questa è stata la prima volta del Team Relay nella prova iridata di Ciclocross. Sono felice per tutto lo staff e per chi ha lavorato ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Commissario Tecnico della Nazionale dinon riesce a nascondere l’emozione al termine del, evento dimostrativo svoltosi per la prima volta aidi Fayetteville. L’Italia si è issata sul gradino più alto del podio battendo per una manciata di secondi gli Stati Uniti ed il Belgio grazie alla prova fenomenale del quartetto composto da Samuele Leone, Silvia Persico, Lucia Bramati e Davide Toneatti. “Non nascondo la mia felicità – esordisceai microfoni della Federciclismo – Questi ragazzi rimarranno nella, perché questa è stata la prima volta delnella prova iridata di. Sono felice per tutto lo staff e per chi ha lavorato ...

