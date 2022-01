Cara “Bianca” – così ti chiamano i giornali – che hai patito le violenze del capodanno a Roma (Di sabato 29 gennaio 2022) . Siamo un gruppo di donne che da anni combattono insieme contro la cultura misogina che ancora permea tutte le relazioni, personali, sociali e professionali in questo paese. Combattiamo la violenza contro le donne, una violenza maschile, di un maschile che non si interroga, che lascia a noi donne anche il peso del dopo, nel prenderci Cura della ferita. Lo stai vedendo in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 29 gennaio 2022) . Siamo un gruppo di donne che da anni combattono insieme contro la cultura misogina che ancora permea tutte le relazioni, personali, sociali e professionali in questo paese. Combattiamo la violenza contro le donne, una violenza maschile, di un maschile che non si interroga, che lascia a noi donne anche il peso del dopo, nel prenderci Cura della ferita. Lo stai vedendo in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

