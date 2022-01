Calciomercato Napoli, il Newcastle pronto alla maxi offerta per Fabian Ruiz (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nubi sempre più estese sul futuro di Fabian Ruiz con la maglia del Napoli: sullo spagnolo è pronta la maxi offerta del Newcastle Fabian Ruiz e il suo rinnovo tengono banco in casa Napoli, con quella scadenza 2023 che tiene con il fiato sospeso. Secondo quanto riportato dal media spagnolo As, sul centrocampista mancino si sarebbe scatenato l’interesse del Newcastle. Il giocatore avrebbe rifiutato il trasferimento immediato, ma in estate le condizioni potrebbero cambiare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nubi sempre più estese sul futuro dicon la maglia del: sullo spagnolo è pronta ladele il suo rinnovo tengono banco in casa, con quella scadenza 2023 che tiene con il fiato sospeso. Secondo quanto riportato dal media spagnolo As, sul centrocampista mancino si sarebbe scatenato l’interesse del. Il giocatore avrebbe rifiutato il trasferimento immediato, ma in estate le condizioni potrebbero cambiare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

