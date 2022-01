Posticipato Il Paradiso delle Signore | cancellato È Sempre Mezzogiorno il 27 gennaio

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Sopraggiungononotizie riguardo il palinsesto di Rai 1 del giorno 27e che molto probabilmente non saranno apprezzate dagli spettatori. Ebbene, a quanto pare diverse trasmissioni subiranno pause e modifiche, tra cui anche Ile È. Se la daily soap verrà trasmessa un po' più tardi, ritrovandosi a posticipare la puntata, il programma di cucina di Antonella Clerici osserverà uno stop. Ma anche un'altra trasmissione subirà una pausa. Ecco perché non va in onda Èe quando torna Antonella Clerici Giovedì 27, alle ore 12.00, quando molti appassionati dello show di cucina posizioneranno il telecomando sul primo canale con l'intenzione di ...

... Palazzo dello Sport, poial 30 ottobre 2021 e ancora rinviato a Sabato 28 maggio 2022), Mannarino , De Gregori , Sferaebbasta , Gemitaiz , Ozzy Osbourne , Subsonica , Tommaso, ...... che stanno attirando milioni di visitatori in quel di Dubai,perduto tra dune di ...di un anno a causa della pandemia, è ricaduto in concomitanza al cinquantesimo anniversario ...Questa mattina l’appuntamento con I Fatti Vostri è stato posticipato alle ore 12.00 per fare spazio ... quando sarà trasmessa la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. Dalle 16.15 alle 17.15 sarà ...Slitta la messa in onda de Il Paradiso delle Signore per la giornata di giovedì 27 gennaio per via delle Elezioni del Presidente della Repubblica ...