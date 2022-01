Lazio | l’agente di Patric a Formello | sul tavolo il futuro dello spagnolo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Vincenzo Raiola (nipote di Mino) quest’oggi era aper parlare deldi: le ultime suldel difensore Dopo Kezman (agente di Milinkovic-Savic e Marusic) quest’oggi è toccato a Vincenzo Raiola varcare i cancelli died incontrare la. Come riporta Il Messaggero, il nipote del celebre Mino, ha discusso con Tare della situazione del suo nuovo assistito,. Loè in scadenza di contratto e al momento non ci sono stati grandi passi in avanti in vista di un possibile rinnovo con i biancocelesti. In questi giorni il calciatore sta manifestando chiaramente la voglia di lasciare la Capitale per tornare in Spagna. Il Valencia, in crisi economica, per ora ha provato il colpo a zero senza riuscirci visto ...