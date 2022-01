Covid: Iran, aumento allarmante, possibili nuove restrizioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "La diffusione della variante Omicron del coronavirus ha avuto una tendenza all'aumento durante la scorsa settimana e la situazione è allarmante dal momento che stiamo entrando nella sesta ondata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "La diffusione della variante Omicron del coronavirus ha avuto una tendenza all'durante la scorsa settimana e la situazione èdal momento che stiamo entrando nella sesta ondata ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iran Covid: Iran, aumento allarmante, possibili nuove restrizioni L'Iran è il Paese più colpito dal Covid nel Medio Oriente e da quando è stato registrato il primo caso di Covid sono stati rilevati oltre 6 milioni e 279 mila casi. Su una popolazione di 83 milioni ...

Le minacce regionali dell'Asia Allo stesso modo, la pandemia COVID - 19 ha sollevato la questione di come progettare un rilancio ... Russia e Pakistan, con l'acquiescenza dell'Iran " per far fronte all'estremismo e al terrorismo che ...

Covid: Iran, aumento allarmante, possibili nuove restrizioni - Medio Oriente ANSA Nuova Europa

Le minacce regionali dell'Asia Nuova Delhi – In Asia oggi l'economia è globale, la politica è locale, e la sicurezza è locale, regionale e transnazionale. Il rapido ritorno al ...

