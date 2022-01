Salvini si gioca il jolly con Conte: per il Colle l'uomo che spacca Forza Italia, il nome che piace ai grillini (Di martedì 25 gennaio 2022) Mario Draghi spinge per traslocare al Quirinale, Matteo Salvini però non molla e insiste affinché il premier resti dov' è, a Palazzo Chigi. Insomma l'incontro tra i due, avvenuto ieri, non è andato come SuperMario sperava. Non è ancora la pietra tombale sulle sue aspirazioni quirinalizie, ma ci assomiglia molto. A meno che la strategia di Salvini sia quella di tirare il prezzo sul rimpasto di governo, che andrebbe fatto qualora Draghi diventasse presidente della Repubblica. L'unica certezza è che da ieri i partiti hanno finalmente iniziato a fare sul serio. A partire proprio dal leader della Lega, che in una girandola d'incontri ha visto tutti i capi partito che contano, da Letta a Conte, dalla Meloni ai plenipotenziari di Forza Italia. Oggi è verosimile che farà il bis più o meno con tutti. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Mario Draghi spinge per traslocare al Quirinale, Matteoperò non molla e insiste affinché il premier resti dov' è, a Palazzo Chigi. Insomma l'incontro tra i due, avvenuto ieri, non è andato come SuperMario sperava. Non è ancora la pietra tombale sulle sue aspirazioni quirinalizie, ma ci assomiglia molto. A meno che la strategia disia quella di tirare il prezzo sul rimpasto di governo, che andrebbe fatto qualora Draghi diventasse presidente della Repubblica. L'unica certezza è che da ieri i partiti hanno finalmente iniziato a fare sul serio. A partire proprio dal leader della Lega, che in una girandola d'incontri ha visto tutti i capi partito che contano, da Letta a, dalla Meloni ai plenipotenziari di. Oggi è verosimile che farà il bis più o meno con tutti. Ma ...

Advertising

claudiostefane1 : RT @GiancarloDeRisi: In questa elezione Salvini si gioca tutto. Portare la maggioranza qualificata dei grandi elettori a votare una persona… - dolores20943592 : RT @GiancarloDeRisi: In questa elezione Salvini si gioca tutto. Portare la maggioranza qualificata dei grandi elettori a votare una persona… - Gigabyte1979 : @aciapparoni La quadra può avvenire solo se Draghi al Quirinale con Salvini al Viminale. Altrimenti, a questo giro,… - lau67to : @DanielaDaffin @maurizioft Tra un anno si vota e a me Draghi ai giardinetti perché la Meloni ha vinto le elezioni n… - pietro30199674 : RT @GiancarloDeRisi: In questa elezione Salvini si gioca tutto. Portare la maggioranza qualificata dei grandi elettori a votare una persona… -