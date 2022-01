Quirinale, Salvini: “Elezione presidente e governo sono cose separate”. Orlando (Pd): “Fantasie”. Sgarbi: “Casini? I miei scoiattoli votano Casellati” (Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine della seconda fumata nera, mentre Enrico Letta dichiara che “dobbiamo rinchiuderci in una stanza a pane e acqua e buttar via la chiave finché non si trova una soluzione”, Matteo Salvini, dopo la presentazione della terna di centrodestra, tira dritto per la sua strada: “Nella storia del presidente della Repubblica ci sono state elezioni risicate al 53% come con Napolitano ed elezioni che hanno sfiorato l’80% e quindi un conto è il governo, un conto l’Elezione del presidente della Repubblica. sono due destini diversi”. Visione diametralmente opposta quella di Andrea Orlando: “Fantasioso e improbabile pensare che si compia una lacerazione in un momento come questo in cui nessuna coalizione da sola ha la maggioranza assoluta, e quindi andando a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Al termine della seconda fumata nera, mentre Enrico Letta dichiara che “dobbiamo rinchiuderci in una stanza a pane e acqua e buttar via la chiave finché non si trova una soluzione”, Matteo, dopo la presentazione della terna di centrodestra, tira dritto per la sua strada: “Nella storia deldella Repubblica cistate elezioni risicate al 53% come con Napolitano ed elezioni che hanno sfiorato l’80% e quindi un conto è il, un conto l’deldella Repubblica.due destini diversi”. Visione diametralmente opposta quella di Andrea: “Fantasioso e improbabile pensare che si compia una lacerazione in un momento come questo in cui nessuna coalizione da sola ha la maggioranza assoluta, e quindi andando a ...

