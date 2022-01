La psichiatra di Sofia Goggia | «Opporsi a quel che ci accade crea patologie mentali | che sei sfortunato»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’infortunio e il recupero di. Su Repubblica ci sono le dichiarazioni dellache la segue, la dottoressa Romana Caruso. «Riprendere e ricostruire un equilibrio, ritrovare un assetto, crescere e non abbattersi dopo un brutto incidente psicofisico, è un lavorìo interno che necessita di strumenti affilati e di ottime capacità interiori». La dottoressa Romana Caruso,, si occupa di molti sportivi di alto livello e per ragioni di privacy non parla dinonostante segua la campionessa da un paio di anni. «In generale la capacità di accettarelo che ci succede e cogliere l’occasione difficile per crescere è patrimonio delle persone grandi dentro. È segno di maturità.al contrario molte ...