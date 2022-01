Il centrodestra sceglie la rosa per il Colle: Moratti, Nordio e Pera (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – Letizia Moratti (foto), Carlo Nordio, Marcello Pera. Sono queste le candidature decise dal centrodestra nel corso del vertice con i leader della coalizione. La riunione è durata circa un’ora e si è tenuta alla Camera dei Deputati mentre è in corso il secondo scrutinio: la coalizione ha anche deciso che oggi voterà ancora scheda bianca. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – Letizia(foto), Carlo, Marcello. Sono queste le candidature decise dalnel corso del vertice con i leader della coalizione. La riunione è durata circa un’ora e si è tenuta alla Camera dei Deputati mentre è in corso il secondo scrutinio: la coalizione ha anche deciso che oggi voterà ancora scheda bianca. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Il centrodestra sceglie la rosa per il Colle: Moratti, Nordio e Pera - LauraCarrese : Voglio solo ricordare agli elettori di sinistra che se hanno avuto sempre Presidenti della Repubblica della propria… - mariamacina : RT @dariodangelo91: Salta #Casellati dalla rosa di nomi del centrodestra. Si sceglie di non bruciare la presidente del Senato. #Quirinale - falcions85 : Se non fossimo in questa epoca storica dove un solo nome risulta idoneo per la presidenza, la tesi del centrodestra… - iconanews : Centrodestra sceglie rosa per Colle: Moratti, Nordio e Pera -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra sceglie Centrodestra sceglie rosa per Colle: Moratti, Nordio e Pera Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Sono queste le candidature decise dal centrodestra nel corso del vertice con i leader della coalizione. La riunione è durata circa un'ora e si è tenuta alla Camera mentre è in corso il secondo scrutinio: la coalizione ha anche deciso che ...

Pier Ferdinando Casini, una lunga storia politica dalla DC fino alla tormentata alleanza con Berlusconi ... nel 2013 ha termine l'alleanza tra UDC e Scelta Civica, di Mario Monti , mentre nel 2014 Casini sceglie di ritornare a un'alleanza politica con Forza Italia e con il Nuovo Centrodestra di Angelino ...

Centrodestra sceglie rosa per Colle: Moratti, Nordio e Pera - Ultima Ora Agenzia ANSA Lega padovana in fibrillazione per l’espulsione di Bano, il no di Marcato e il nì di Zaia Al centro le critiche per la scelta del candidato alle comunali di Padova. Il direttivo regionale ha approvato la richiesta che passerà al federale. Ma il governatore ha chiesto di garantire la difesa ...

Quirinale, Cipriani (Fdi): nome Nordio toglie alibi alla sinistra "Se Cdx non sceglie nome condiviso fa la fine di Bersani" Matteo Renzi traccia tre scenari per l'elezione del Presidente della Repubblica e lancia un monito al centrodestra: "Se i leader del fanno ...

Letizia Moratti, Carlo Nordio, Marcello Pera. Sono queste le candidature decise dalnel corso del vertice con i leader della coalizione. La riunione è durata circa un'ora e si è tenuta alla Camera mentre è in corso il secondo scrutinio: la coalizione ha anche deciso che ...... nel 2013 ha termine l'alleanza tra UDC e Scelta Civica, di Mario Monti , mentre nel 2014 Casinidi ritornare a un'alleanza politica con Forza Italia e con il Nuovodi Angelino ...Al centro le critiche per la scelta del candidato alle comunali di Padova. Il direttivo regionale ha approvato la richiesta che passerà al federale. Ma il governatore ha chiesto di garantire la difesa ..."Se Cdx non sceglie nome condiviso fa la fine di Bersani" Matteo Renzi traccia tre scenari per l'elezione del Presidente della Repubblica e lancia un monito al centrodestra: "Se i leader del fanno ...