I giocatori della Premier assumono soldati delle truppe speciali per proteggere familiari e case durante le partite

(Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il Daily Mail iLeague, terrorizzati dai continui attacchi criminali alle loro famiglie ed alle loro abitazioni mentre sono impegnati in campo, stanno assumendo exSAS per proteggersi. Il Sas, Special Air Service, è un corpo speciale dell’esercito britannico. I calciatori hanno istituito un gruppo di discussione, in cui condividono informazioni su come salvaguardare le loro famiglie. La scorsa settimana, ad esempio, è toccato alla famiglia di Victor Lindelof, dello United, subire un’intrusione in casa. La moglie del difensore ha dovuto chiudersi con i figli in una stanza per scampare ai criminali, mente Lindelof giocava a Brentford. E non è stato certo l’unico evento del genere: a fine dicembre, il terzino del City, Joao Cancelo, è ...