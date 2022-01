Fight Club: in Cina il film è stato modificato tagliando un'iconica scena e aggiungendo un bizzarro finale (Di martedì 25 gennaio 2022) In Cina il film Fight Club è stato modificato per essere distribuito in streaming, aggiungendo anche una bizzarra spiegazione finale. Fight Club è stato distribuito in Cina in streaming, tuttavia il film di David Fincher è stato modificato e sul finale è stata aggiunta una bizzarra schermata per chiarire il destino di Tyler Durden. La piattaforma Tencent Video ha proposto il lungometraggio del 1999, tuttavia l'opera ha dovuto fare i conti con le feree regole cinesi per quanto riguarda i contenuti audio-video. Dal montaggio del film Fight Club proposto in streaming in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022) Inilper essere distribuito in streaming,anche una bizzarra spiegazionedistribuito inin streaming, tuttavia ildi David Fincher èe sulè stata aggiunta una bizzarra schermata per chiarire il destino di Tyler Durden. La piattaforma Tencent Video ha proposto il lungometraggio del 1999, tuttavia l'opera ha dovuto fare i conti con le feree regole cinesi per quanto riguarda i contenuti audio-video. Dal montaggio delproposto in streaming in ...

