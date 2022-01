Arresto cardiaco | morto 12enne colto da malore in gara

Advertising

Corriere : Treviso, 12 enne va in arresto cardiaco durante la corsa campestre: salvato - GuidoDeMartini : Salento, 54enne muore per arresto cardiaco dopo il vaccino. Con l’introduzione della norma del pass obbligatorio su… - cammisa_massimo : RT @_ItsGiorgia: “Treviso, è morto l'atleta 12enne colpito domenica da arresto cardiaco al Cross Città della Vittoria. Comunità sotto choc”… - filippocini : RT @_ItsGiorgia: “Treviso, è morto l'atleta 12enne colpito domenica da arresto cardiaco al Cross Città della Vittoria. Comunità sotto choc”… - Noninfluente : RT @_ItsGiorgia: “Treviso, è morto l'atleta 12enne colpito domenica da arresto cardiaco al Cross Città della Vittoria. Comunità sotto choc”… -

Ultime Notizie dalla rete : Arresto cardiaco

E' stato dichiarato morto questa sera, all'ospedale di Treviso, il ragazzo padovano di 12 anni che domenica scorsa era stato colto da malore poco prima di concludere una gara podistica a Vittorio ...TREVISO - E' stato dichiarato morto poco fa Carlo Alberto Conte il ragazzino di 12 anni padovano che domenica mattina era finito indurante il Cross Città della Vittoria, corsa campestre a Vittorio Veneto. Rianimato per oltre mezz'ora, il 12enne era stato elitrasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è ...Domenica a Vittorio Veneto era andato in arresto cardiaco, poco prima di concludere la sua gara. Grande cordoglio a Padova. La Ulls 2 vicina alla famiglia ...E' stato dichiarato morto poco fa Carlo Alberto Conte il ragazzino di 12 anni padovano che domenica mattina era finito in arresto ...