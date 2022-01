Supplenza per sospensione del docente inadempiente all’obbligo vaccinale: modello di convocazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) La circolare 1927 del 17 dicembre 2021 avente oggetto “Obbligo vaccinale del personale scolastico – Pareri” prevede che “nell’ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente”. Ciò in ragione del fatto che … Questo ed altri contenuti L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 24 gennaio 2022) La circolare 1927 del 17 dicembre 2021 avente oggetto “Obbligodel personale scolastico – Pareri” prevede che “nell’ipotesi in cui risulti non altrimenti esitabile la sostituzione del personale esente/differito dalla vaccinazione, si ricorrerà alle sostituzioni secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente”. Ciò in ragione del fatto che … Questo ed altri contenuti L'articolo .

Advertising

parambecille : La cosa che più mi fa rimpiangere un contratto che copra più giorni è l'incertezza delle 7 di mattina quando non sa… - iannetts70 : @streetloveitaly @alfredodattorre Allora io la vedo come un'opportunità. Mio figlio non la fa nell'orario scolastic… - giulielle16_ : mi sento in colpa a dover prendere i giorni a lavoro per fare gli esami all'università. Poi mi stresso tantissimo p… - Trippio_Quappio : Eh, provata una cosa del genere recentemente. Quest'anno insegno in una scuola media (supplenza ann) e per 2 volte… - ehijeongguk : mi hanno mandato la convocazione per una supplenza da collaboratore scolastico per 9 giorni ma non ho potuto accett… -