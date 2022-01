Morbegno | investita dal treno Gravissima donna di 64 anni

(Di lunedì 24 gennaio 2022) E’ in prognosi riservata a Bergamo: probabilmente stava attraversando i binari mentre le sbarre erano abbassate

Una donna di 64 anni di Morbegno è ricoverata in gravi condizioni a Bergamo dopo essere stata investita da un treno, lunedì alle 13.30 all'altezza del passaggio a livello di via Ganda. Secondo una pri ...Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 80 minuti per 4 treni Regionali, 6 Regionali limitati nel percorso e 1 cancellato Sul posto è atterrato l'elisoccorso, che ha trasportato la fe ...