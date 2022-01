Italia-Slovenia oggi, Europei calcio a 5 2022: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 24 gennaio 2022) oggi, lunedì 24 gennaio alle 17.30 a Groningen (Paesi Bassi), torna in scena la Nazionale Italiana di calcio a 5 nel secondo incontro del Gruppo B della fase a gironi degli Europei 2022. Gli azzurri, dopo il pareggio dell’esordio contro la Finlandia (3-3), sono chiamati al difficile incontro con la Slovenia al Martini Plaza. Una situazione particolare nel raggruppamento con tutte le compagini con un solo punto. Appare chiaro che sarà necessario imporsi per evitare sorprese. L’obiettivo dei quarti di finale è dunque in bilico e il CT Massimiliano Bellarte confida in una prova di qualità dei suoi ragazzi, sperando di trovare maggior concretezza in fase conclusiva di quanto ve ne sia stata contro i finnici. In un contesto di grande equilibrio, servirà pragmatismo e non saranno ammessi ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022), lunedì 24 gennaio alle 17.30 a Groningen (Paesi Bassi), torna in scena la Nazionalena dia 5 nel secondo incontro del Gruppo B della fase a gironi degli. Gli azzurri, dopo il pareggio dell’esordio contro la Finlandia (3-3), sono chiamati al difficile incontro con laal Martini Plaza. Una situazione particolare nel raggruppamento con tutte le compagini con un solo punto. Appare chiaro che sarà necessario imporsi per evitare sorprese. L’obiettivo dei quarti di finale è dunque in bilico e il CT Massimiliano Bellarte confida in una prova di qualità dei suoi ragazzi, sperando di trovare maggior concretezza in fase conclusiva di quanto ve ne sia stata contro i finnici. In un contesto di grande equilibrio, servirà pragmatismo e non saranno ammessi ...

