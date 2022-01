Cagliari, rinforzo per Mazzarri: è fatta per il centrocampista (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutto fatto per il passaggio del centrocampista a Cagliari. Dopo il sorpasso last minute del Bologna nella trattativa con Michel Aebischer che ha preferito il progetto della squadra emiliana, il Cagliari ha chiuso per Daniele Baselli. Con la difesa teoricamente sistemata con l’ arrivo di Goldaniga e Lovato, mister Mazzarri ha chiesto rinforzi a centrocampo. Il profilo ideale è stato riscontrato in Daniele Baselli. Il classe 92 era ormai ai margini del progetto granata con un totale di 7 presenze tra campionato e coppa. Daniele Baselli of Torino FC Ora è tutto pronto per una nuova avventura in Sardegna, nei prossimi giorni incontrerà i nuovi compagni e si metterà a disposizione dell’allenatore. Mazzarri lo conosce bene e che punta a ricostruirlo e rilanciarlo dopo due stagioni così così. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutto fatto per il passaggio del. Dopo il sorpasso last minute del Bologna nella trattativa con Michel Aebischer che ha preferito il progetto della squadra emiliana, ilha chiuso per Daniele Baselli. Con la difesa teoricamente sistemata con l’ arrivo di Goldaniga e Lovato, misterha chiesto rinforzi a centrocampo. Il profilo ideale è stato riscontrato in Daniele Baselli. Il classe 92 era ormai ai margini del progetto granata con un totale di 7 presenze tra campionato e coppa. Daniele Baselli of Torino FC Ora è tutto pronto per una nuova avventura in Sardegna, nei prossimi giorni incontrerà i nuovi compagni e si metterà a disposizione dell’allenatore.lo conosce bene e che punta a ricostruirlo e rilanciarlo dopo due stagioni così così. ...

