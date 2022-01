Alfonso Signorini caccia Alex Belli fuori dallo studio del GF Vip: “Non mi stai permettendo di fare il mio lavoro” – VIDEO (Di martedì 25 gennaio 2022) Alfonso Signorini ha perso la pazienza nei confronti di Alex Belli cacciandolo fuori dallo studio del Grande Fratello Vip durante il “teatrino” che lo ha visto protagonista del triangolo insieme a Delia Duran e Soleil Sorge. Alfonso Signorini caccia Alex Belli fuori dallo studio del GF Vip Soleil, nel corso della discussione ha perfino lanciato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 25 gennaio 2022)ha perso la pazienza nei confronti dindolodel Grande Fratello Vip durante il “teatrino” che lo ha visto protagonista del triangolo insieme a Delia Duran e Soleil Sorge.del GF Vip Soleil, nel corso della discussione ha perfino lanciato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

