UFFICIALE – Nuova squadra per Younes: ha firmato con l’Al-Ettifaq (Di domenica 23 gennaio 2022) Ora è arrivata anche l’ufficialità per Amin Younes. Il calciatore tedesco era appena rientrato a Napoli dall’Eintracht Francoforte, visto che i tedeschi ne hanno risolto anticipatamente il prestito. Ora è stato annunciato dalla sua Nuova squadra, il centrocampista offensivo ha firmato con l’Al-Ettifaq. Con un post il club ha anche specificato che il trequartista tedesco ha trovato un accordo fino al 2024 con il club dell’Arabia Saudita. Calciomercato Napoli Younes GenoaDi seguito il post del club emirati: https://www.instagram.com/p/CZE1K7-sCYc/ Leggi su spazionapoli (Di domenica 23 gennaio 2022) Ora è arrivata anche l’ufficialità per Amin. Il calciatore tedesco era appena rientrato a Napoli dall’Eintracht Francoforte, visto che i tedeschi ne hanno risolto anticipatamente il prestito. Ora è stato annunciato dalla sua, il centrocampista offensivo hacon. Con un post il club ha anche specificato che il trequartista tedesco ha trovato un accordo fino al 2024 con il club dell’Arabia Saudita. Calciomercato NapoliGenoaDi seguito il post del club emirati: https://www.instagram.com/p/CZE1K7-sCYc/

