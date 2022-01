Quirinale, il giro delle cariche prima del Colle (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un ‘giro delle cariche’ della Repubblica che può essere paragonato al giro d’Italia, con una serie di tappe che trovano il loro culmine non sulla ‘Cima Coppi’ ma con l’arrivo sul Colle istituzionale più alto. Chi viene eletto Presidente della Repubblica, infatti, prima di approdare al Quirinale ha rivestito alcune delle più importanti cariche istituzionali. Dalla presidenza di Senato e Camera a quella del Consiglio, dall’incarico di Governatore della Banca d’Italia alla titolarità di vari ministeri (Esteri, Interno, Economia, Difesa). Ruoli ricoperti naturalmente in fasi diverse della carriera politica e non sempre prima di passare alla più Alta magistratura Repubblicana. E in effetti in alcuni casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un ‘’ della Repubblica che può essere paragonato ald’Italia, con una serie di tappe che trovano il loro culmine non sulla ‘Cima Coppi’ ma con l’arrivo sulistituzionale più alto. Chi viene eletto Presidente della Repubblica, infatti,di approdare alha rivestito alcunepiù importantiistituzionali. Dalla presidenza di Senato e Camera a quella del Consiglio, dall’incarico di Governatore della Banca d’Italia alla titolarità di vari ministeri (Esteri, Interno, Economia, Difesa). Ruoli ricoperti naturalmente in fasi diverse della carriera politica e non sempredi passare alla più Alta magistratura Repubblicana. E in effetti in alcuni casi ...

Advertising

1giornodapecora : #ugdp @PaoloMaddalenaA chi vorrei #Quirinale? Qualcuno che abbia a cuore la Costituzione, e non ne vedo in giro. Dr… - fisco24_info : Quirinale, il giro delle cariche prima del Colle: (Adnkronos) - Mai eletto un presidente della Consulta o un presid… - sulsitodisimone : Quirinale, il giro delle cariche prima del Colle - italiaserait : Quirinale, il giro delle cariche prima del Colle - mrmamai90 : La serietà della politica italiana sta in questo: votare scheda bianca così a caso al primo giro #Quirinale -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale giro Il Presidente della Repubblica, la Costituzione e l'unità nazionale ... della cerchia, del 'giro' di appartenenza. Peggio del peggio sarebbe se proprio questo tornaconto fosse la molla delle ambizioni di chi mira al Quirinale. Questa sarebbe la massima divisività, il ...

Le 12 elezioni del Presidente della Repubblica ...scrutinio successivo raccoglie anche gran parte dei voti dell'opposizione di sinistra e al giro ...Cristiana - il suo nome era stato proposto dal segretario Aldo Moro - ad essere eletto al Quirinale, ...

Quirinale, Giro: “Mi piacerebbe che Berlusconi si candidasse fin dalla prima votazione” Globalist.it Quirinale, il giro delle cariche prima del Colle (Adnkronos) – Un ‘Giro delle cariche’ della Repubblica che può essere paragonato al Giro d’Italia, con una serie di tappe che trovano il loro culmine non sulla ‘Cima Coppi’ ma con l’arrivo sul Colle i ...

Quote Presidente della Repubblica/ Quirinale: Draghi a 1,90, Cartabia 2,50, Casini 5 Quote Presidente della Repubblica, i numeri dei bookmakers sulla corsa al Quirinale: Draghi è favorito, Casini, Casellati, Cartabia, ecco tutti i dati.

... della cerchia, del '' di appartenenza. Peggio del peggio sarebbe se proprio questo tornaconto fosse la molla delle ambizioni di chi mira al. Questa sarebbe la massima divisività, il ......scrutinio successivo raccoglie anche gran parte dei voti dell'opposizione di sinistra e al...Cristiana - il suo nome era stato proposto dal segretario Aldo Moro - ad essere eletto al, ...(Adnkronos) – Un ‘Giro delle cariche’ della Repubblica che può essere paragonato al Giro d’Italia, con una serie di tappe che trovano il loro culmine non sulla ‘Cima Coppi’ ma con l’arrivo sul Colle i ...Quote Presidente della Repubblica, i numeri dei bookmakers sulla corsa al Quirinale: Draghi è favorito, Casini, Casellati, Cartabia, ecco tutti i dati.