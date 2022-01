Oms: "Dopo Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa" (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo l'Oms la variante Omicron potrebbe rappresentare la fase finale della pandemia , almeno in Europa. Per Hans Kluge , direttore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità nel Vecchio Continente,... Leggi su quotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo l'Oms la variantepotrebbe rappresentare la fase finale, almeno in. Per Hans Kluge , direttore dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità nel Vecchio Continente,...

